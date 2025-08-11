A Verona arriva l’elemosina digitale: test in due chiese

Offerte digitali in parrocchia a Verona: l’elemosina si fa con il bancomat o lo smartphone.

Dal cestino delle offerte al pagamento contactless: a Verona l’elemosina in parrocchia si potrà fare con la carta bancomat o il cellulare. Due parrocchie della diocesi scaligera saranno le prime a sperimentare i totem elettronici che permettono di donare tramite carta o smartphone, con importi preimpostati da 1 a 50 euro.

Il progetto, promosso da Banco Bpm e Numia in collaborazione con la Conferenza Episcopale Italiana, rientra nell’iniziativa “100 totem in 100 chiese” ed è pensato per rendere più semplice, sicuro e tracciabile il contributo dei fedeli. L’operazione richiede pochi secondi: basta avvicinare la carta o autorizzare il pagamento con telefono e sistemi biometrici come impronta digitale o riconoscimento facciale.

La sperimentazione non riguarda solo Verona: a settembre il sistema debutterà anche in alcune chiese di Mestre, con l’obiettivo di estendersi ad altre diocesi. L’idea è particolarmente interessante per le città d’arte, dove la presenza di turisti potrebbe incrementare le donazioni destinate al sostegno delle attività sociali e pastorali.