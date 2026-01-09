Terremoto sul lago di Garda, doppia scossa sulla sponda bresciana

Due scosse di terremoto sulla sponda bresciana del lago di Garda, la più forte di magnitudo 3.4 nel comune di Gargnano.

Almeno due scosse di terremoto sono state rilevate nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 gennaio, dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica sulla sponda bresciana del lago di Garda. La prima scossa, di magnitudo 2.5, è avvenuta alle 15, 24 minuti e 46 secondi, con epicentro 3 chilometri a nord ovest dell’abitato di Gargnano, e a una profondità di 11 chilometri.

Pochi minuti dopo, alle 15, 28 minuti e 55 secondi, un’altra scossa, più forte della precedente, di magnitudo 3.4. Anche in questo caso l’epicentro è stato localizzato nella stessa zona, a una profondità di 10 chilometri.