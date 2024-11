Al via il più grande salone su scuola, lavoro e formazione: il programma di Job&Orienta 2024.

Al via il più grande salone su scuola, lavoro e formazione in programma dal 27 al 30 novembre: è Job&Orienta 2024. Con il tema “Persone, Cultura, Tecnologie. Per un nuovo Umanesimo europeo”, questa edizione si concentra sulle sfide e opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dall’intelligenza artificiale, sempre con l’obiettivo di mettere al centro l’essere umano e la sua creatività.

Cosa offre Job&Orienta.

420 espositori : scuole, università, istituti di formazione, agenzie per il lavoro, imprese e associazioni.

: scuole, università, istituti di formazione, agenzie per il lavoro, imprese e associazioni. 200 eventi culturali : tra convegni, workshop, seminari formativi e attività interattive.

: tra convegni, workshop, seminari formativi e attività interattive. Laboratori e simulazioni : per aiutare i giovani a scoprire mestieri e competenze richieste nel mercato del lavoro.

: per aiutare i giovani a scoprire mestieri e competenze richieste nel mercato del lavoro. Hackathon e premi: come il contest #Immaginailtuofuturo e il premio “Storie di alternanza e competenze”.

Perché partecipare.

Studenti e famiglie : orientarsi tra scuole superiori, università e Its, scoprire percorsi formativi e partecipare ad attività pratiche.

: orientarsi tra scoprire percorsi formativi e partecipare ad attività pratiche. Giovani in cerca di lavoro : ottenere supporto per il curriculum, provare simulazioni di colloqui e conoscere le figure professionali più richieste.

: ottenere supporto per il e conoscere le figure professionali più richieste. Docenti: aggiornarsi su nuove tecnologie didattiche e ricevere formazione su competenze digitali e cittadinanza globale.

Inaugurazione e ospiti.

L’evento sarà inaugurato dai ministri Giuseppe Valditara e Francesco Lollobrigida, insieme al governatore del Veneto, Luca Zaia. Parteciperanno inoltre figure di spicco come il filosofo Luciano Floridi e rappresentanti di organizzazioni nazionali e internazionali.

Come partecipare.

L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la registrazione sul sito ufficiale di Job&Orienta, per non perdere l’occasione di scoprire come scuola e lavoro si evolvono insieme per affrontare le sfide del futuro.

Il Programma.

Mercoledì 27 novembre.

Mattino : Cerimonia di apertura ufficiale con i ministri Giuseppe Valditara e Francesco Lollobrigida, e il governatore del Veneto, Luca Zaia. Tavola rotonda: “Tecnologie e Umanesimo: il futuro è già qui” , con interventi di esperti come Luciano Floridi.

: con i ministri Giuseppe Valditara e Francesco Lollobrigida, e il governatore del Veneto, Luca Zaia. Tavola rotonda: , con interventi di esperti come Luciano Floridi. Pomeriggio: Workshop: “AI e scuola: come cambiano i metodi educativi”. Laboratorio pratico: “Robotica educativa e coding per principianti”.

Giovedì 28 novembre.

Mattino : Seminario: “Il ruolo degli ITS nel colmare il gap tra scuola e lavoro” . Hackathon per studenti: #Immaginailtuofuturo .

: Seminario: . Hackathon per studenti: . Pomeriggio: Simulazioni di colloqui di lavoro: a cura delle principali agenzie per l’impiego. Workshop interattivo: “Soft skills e competenze trasversali: il valore aggiunto per il lavoro”.

Venerdì 29 novembre.

Mattino : Incontro: “Le professioni del futuro: focus sulle nuove competenze digitali” . Premi: consegna del riconoscimento “Storie di alternanza e competenze” .

: Incontro: . Premi: consegna del riconoscimento . Pomeriggio: Presentazioni: Università e ITS si raccontano nei loro stand. Tavola rotonda: “Lavoro e sostenibilità: una sfida per le imprese”.

Sabato 30 novembre.