San Bonifacio, torna la “Corsa del Cuore”: sport e prevenzione a San Valentino.

San Valentino a San Bonifacio: al via la corsa che fa bene al cuore, promuove la prevenzione, la salute e il benessere. Sabato 14 febbraio, la cittadina ospiterà la quarta edizione della “Corsa del Cuore”, una manifestazione podistica non competitiva che unisce sport, prevenzione e solidarietà.

L’iniziativa, nata dalla sinergia tra l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’ospedale “Fracastoro” e i gruppi sportivi locali, punta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza fondamentale dell’attività fisica per prevenire le malattie cardiovascolari. Come ricorda Maurizio Anselmi, direttore della Cardiologia, lo sport è un pilastro della salute, sia che lo si pratichi da soli, sia in compagnia della propria persona del “cuore”.

Prevenzione gratuita.

La particolarità di questo evento risiede nell’opportunità di fare un check-up immediato. Al termine della corsa, infatti, il personale medico e infermieristico della Cardiologia sarà a disposizione dei partecipanti per effettuare elettrocardiogrammi gratuiti. Un’occasione preziosa per ottenere una “fotografia” istantanea della propria salute cardiaca e ricevere consigli qualificati sugli stili di vita corretti.

Il programma.

Il ritrovo è fissato per le ore 13.30 nell’atrio dell’ospedale “Fracastoro”, dove sarà possibile iscriversi con un contributo simbolico (2 euro per i soci Fiasp/Uvm, 3 euro per i non soci) necessario per la copertura assicurativa.

Partenza: Ore 14.00 dall’ospedale.

Il percorso. Un tracciato cittadino di 5 km, che i più allenati potranno decidere di percorrere fino a tre volte.

Dalle 17 alle 18, la Sala Conferenze dell’ospedale ospiterà la tavola rotonda “Tutti possiamo prevenire e curare le malattie cardiovascolari”, con i dottori Maurizio Anselmi ed Elisabetta Zorzi.

La manifestazione si inserisce nel progetto nazionale “Cardiologie aperte”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore, confermando l’impegno dell’ospedale di San Bonifacio nella lotta alle patologie cardiovascolari attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza.