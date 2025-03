Renato Bosco apre la sua nuova Cruncheria nel cuore di Verona

Nuova avventura per Renato Bosco: è la sua nuova “Cruncheria” in centro a Verona.

Verona si arricchisce di un nuovo punto di riferimento per gli amanti della pizza “contemporanea”: è Cruncheria, il nuovo progetto di Renato Bosco, apre le porte in via della Costa 5, a pochi passi da Piazza Erbe.

Maestro dell’arte bianca e innovatore nel mondo della lievitazione, Bosco porta in città un concept dedicato interamente al suo celebre DoppioCrunch: una creazione unica che combina una croccantezza irresistibile con ingredienti di alta qualità.