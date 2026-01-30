La Lessinia si tinge di bianco, neve record: aperte le piste da San Giorgio a Bocca di Selva.

Lessinia, weekend perfetto, torna lo spettacolo bianco: 60 cm di neve, aperte le piste da San Giorgio a Bocca di Selva. La montagna veronese si risveglia sotto una coltre bianca spettacolare. Dopo l’ultima nevicata dello scorso 28 gennaio, la Lessinia si presenta oggi con un manto nevoso che oscilla tra i 50 e i 60 centimetri, regalando uno scenario che non si vedeva da tempo.

L’aggiornamento di oggi, 30 gennaio, conferma che il comprensorio è pienamente operativo: le piste sono state tutte tracciate e sono ufficialmente aperte con partenze sia da San Giorgio che da Bocca di Selva. Per chi preferisce godersi il panorama a piedi, sono stati battuti anche tutti i percorsi pedonali.