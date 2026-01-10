Previsioni meteo a Verona per il fine settimana: temperature sotto zero e sotto la media del periodo, ma il freddo ha i giorni contati.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Gennaio ci ha portato una ondata di freddo di origine artica, con freddo record in alcune zone della provincia come per esempio Pedemonte, che con i suoi -7.8° di minima ha battuto il record precedente che era del febbraio 2012. E poi anche nevicate abbondanti nel centro Italia e anche in Emilia fin sulla costa. Ora assistiamo a una copertura nuvolosa compatta per il passaggio di una perturbazione da nord ovest, che però viene in parte neutralizzata dalla presenza della catena alpina e non dà luogo a precipitazioni nelle nostre zone.

Previsioni.

Per sabato tempo previsto in miglioramento sulla nostra regione con ampie schiarite e freddo con brina al mattino, minime di circa -2 o -3° in pianura, massime sui 4 o 5°, quindi ancora valori sottomedia in particolare le minime, venti deboli o localmente moderati occidentali.

Per domenica tempo ancora buono con freddo al mattino, relativamente mite di giorno, anche se le massime non dovrebbero superare i 5 o 6°, venti deboli ancora in prevalenza occidentali.

Tendenza.

Per lunedì dovrebbe persistere tempo bello per la presenza dell’alta pressione, freddo al mattino con minime di 2 o 3° sotto zero, massime sui 5 o 6° col sole, nebbie che non sono tuttavia molto probabili per una certa ventilazione, tuttavia non si possono escludere del tutto di notte o al mattino presto.

Da martedì poi, gradualmente arriveranno correnti più miti oceaniche, anche se le temperature al suolo impiegheranno un po’ a risalire in quanto l’aria meno fredda tenderà a scorrere in quota, quindi in montagna prima di propagarsi alla pianura, non è escluso il ritorno di deboli precipitazioni verso il finire della prossima settimana, ma dovremmo ancora avere ulteriori conferme in merito.

Nell’immagine la pressione in quota e al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by meteociel.fr)