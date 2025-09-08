Estate finita a Verona? Le previsioni meteo: da mercoledì arrivano i temporali.
Meteo a Verona, oggi giornata di sole dopo la perturbazione: ma da mercoledì il rischio temporali è elevato.
Oggi, lunedì 8 settembre, le condizioni meteo si presentano in netto miglioramento. Il sole sarà protagonista con temperature in rialzo fino a toccare i 30 gradi nelle ore centrali della giornata.
Da martedì invece, il quadro inizierà a cambiare. Pur in un contesto ancora soleggiato, nel corso della giornata si prevede un graduale aumento della nuvolosità, con possibili rovesci in serata per l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica in arrivo dalla Francia.
Il peggioramento sarà più evidente mercoledì, quando l’instabilità potrebbe portare piogge diffuse e temporali.