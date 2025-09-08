Chievo, proteste sui social per la nuova ciclabile

Chievo, via Aeroporto Berardi, proteste sui social per la nuova ciclabile: “E adesso si passa a pelo”.

Verona, sta suscitando accese polemiche e proteste la nuova ciclabile in via Aeroporto Berardi, nel quartiere Chievo. Su Facebook alcuni residenti hanno criticato l’intervento, contestando in particolare la nuova sistemazione viabilistica e il nuovo semaforo.

“Ma quanti soldi avete speso al Chievo per fare spazio alla ciclabile e far fermare il traffico con un semaforo a tre? Una strada così trafficata… incoscienti!”, ha scritto una cittadina sul social.

Altri utenti hanno rilanciato osservazioni simili: “E la circonvallazione interna con una ciclabile più grande delle carreggiate che devono condividere con le bici contromano”. E ancora: «Adesso si passa a pelo con le auto“.

Le critiche si concentrano quindi sia sulla sicurezza stradale che sulla fluidità del traffico in un’arteria già molto frequentata.