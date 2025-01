Nelle farmacie di Verona donati 11mila prodotti per bambini in difficoltà

Sono 135 le farmacie veronesi che hanno aderito alla raccolta “In farmacia per i bambini”, a cura della Fondazione Rava.

Sono 11.508 i prodotti pediatrici donati quest’anno dai cittadini nelle 135 farmacie veronesi che hanno aderito alla XII edizione della raccolta “In farmacia per i bambini” a cura della Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus svoltasi dal 15 al 22 novembre. L’iniziativa nata per rispondere all’emergenza sanitaria che colpisce i minori presenti nel nostro territorio e le loro famiglie si svolge ogni anno in concomitanza con la Giornata Mondiale dei Diritti dell’infanzia (20 novembre).

La “Salute su Misura” è stato il tema cardine di questa edizione, che rimarca l’importanza di un approccio globale alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e al monitoraggio delle malattie basato sulle caratteristiche, genetiche e non solo, di ciascun individuo.

Tutti i farmaci pediatrici da banco, prodotti baby-care, alimenti per l’infanzia, biberon, tettarelle e tutto quanto serve per la salute dei bambini sono già stati consegnati a 20 enti benefici scaligeri e al Comune di Verona che li distribuisce a numerose realtà socio assistenziali del territorio cittadino.

In Veneto le farmacie aderenti sono state 391 con una raccolta di 26.971 prodotti distribuiti a 76 enti sul territorio.

“Prima di tutto grazie di cuore a chi ha reso possibile tutto ciò: Fondazione Rava, Comune di Verona, farmacie, volontari e soprattutto i cittadini donatori che non si tirano mai indietro – sottolinea Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona e coordinatrice locale “In Farmacia per i Bambini” -. La salute globale implica che i minori siano al primo posto nei pensieri e nelle azioni degli adulti che hanno l’obbligo morale e legale di tutelarli, a qualunque latitudine, anche la nostra dove la salute non è purtroppo un bene acquisito per tutti i giovani e giovanissimi”.

Hanno aderito quasi 3mila farmacia in Italia.

In tutta Italia “In farmacia per i bambini” ha registrato quest’anno la partecipazione di 2.846 farmacie con 346.600 prodotti donati in favore di 53.100 minori in povertà sanitaria. A livello nazionale parte della raccolta viene devoluta agli ospedali ucraini e all’ospedale pediatrico N.P.H. Saint Damien, che assiste 80.000 bambini l’anno nella poverissima Haiti.

In farmacia per i bambini ha avuto come partner istituzionali Federfarma e Fofi, la Federazione nazionale degli Ordini dei Farmacisti.