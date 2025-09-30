Il Museo Nicolis conquista la scena con una Bugatti da sogno

Museo Nicolis di Villafranca protagonista al Concorso d’Eleganza: la Bugatti Type 49 vince due premi.

Il Museo Nicolis di Villafranca di Verona protagonista della scena mondiale dell’automobilismo storico al Concorso d’Eleganza Varignana 1705. L’evento è andato in scena dal 26 al 28 settembre a Palazzo di Varignana (Bologna). Qui la collezione veronese ha conquistato due premi di grande prestigio grazie a un gioiello unico: la Bugatti Type 49 del 1931.

L’auto, ultimo modello otto cilindri firmato da Ettore Bugatti prima del passaggio di testimone al figlio Jean, si è aggiudicata il 1° posto nella categoria “Vintage Elegance” e il Trofeo Speciale Azimut, riservato ai veicoli dal valore storico e culturale eccezionale. Un riconoscimento che premia la perfezione tecnica e lo stile senza tempo di un modello leggendario, capace di erogare 85 cavalli grazie al motore da 3,3 litri con soluzioni d’avanguardia per l’epoca.

La storia della Bugatti.

La Type 49 custodita al Nicolis ha alle spalle una storia affascinante: nel 1964 fu guidata dal pilota Louis Chiron al Rally Internazionale di Chioggia e due anni più tardi apparve nel film cult “Grand Prix” di John Frankenheimer. Oggi è esposta nelle sale del museo, dove continua a incantare appassionati e visitatori.

“È un grande onore ricevere questo premio – ha commentato Silvia Nicolis, presidente del museo –. È il frutto della ricerca di mio padre Luciano e del restauro accurato di Dino Cognolato. Il nostro impegno è custodire e raccontare questi tesori come opere d’arte, portatrici di memoria e innovazione”.

Concorso d’eleganza.

Il concorso, giunto alla terza edizione sotto la presidenza di Massimo Dall’Olmo, ha riunito 37 vetture d’epoca suddivise in sei categorie, valutate da una giuria internazionale di esperti. Accanto alla Bugatti del Nicolis hanno brillato, tra gli altri, l’Alfa Romeo 6C 2500 SS Pininfarina del 1950 di Corrado Lopresto, eletta Best of Show, e la rarissima Ferrari 121 LM del 1955, premiata dal pubblico.