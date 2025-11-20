Ultracentenaria a San Giovanni Lupatoto: Lidia Foffani e la sua ricetta per una vita lunga e felice.

Traguardo alla Fondazione Pia Opera Ciccarelli di San Giovanni Lupatoto: la signora Lidia Foffani ha spento 103 candeline, diventando la settima ultracentenaria della struttura. I festeggiamenti, iniziati il 17 novembre nella Residenza Tre Fontane, hanno reso omaggio a una vita lunga un secolo, ricca di affetti, lavoro e resilienza.

Lidia, nata a Verona nel 1922, ha celebrato il suo compleanno circondata dall’amore della figlia Micaela, della famiglia e del personale del Centro Servizi Mons. Ciccarelli. Il momento di gioia è stato impreziosito da un ospite d’eccezione: il sindaco di Verona Damiano Tommasi, che ha voluto rendere omaggio alla centenaria portando i saluti dell’Amministrazione comunale e donandole una immagine storica della città.

Una vita a Veronetta.

La storia della signora Foffani affonda le radici a Veronetta, dove trascorse l’infanzia e la giovinezza in una grande casa di famiglia vicino alla chiesa di San Paolo e all’università. Nonostante i tempi, Lidia iniziò a lavorare prestissimo: a soli 17 anni era già impiegata, prima al consorzio agrario e successivamente in un ufficio statale.

Le sue memorie attraversano eventi epocali, come la Seconda Guerra Mondiale, che la vide rifugiarsi con la famiglia sulle colline di Castagnè. Le difficoltà non mancarono, ma come ricorda la signora, la madre riuscì sempre a garantire brodo caldo e uova fresche, permettendo alla famiglia di superare quei momenti complessi con dignità e ingegno.

“Semplicità e gratitudine”.

Dolce, attenta e capace di infondere serenità, Lidia è sempre stata il centro della sua famiglia, con l’amato marito Nisio e la figlia Micaela. Oggi, continua a essere un esempio di vitalità e gratitudine, partecipando con entusiasmo alle attività della Residenza.

Quando le si chiede quale sia il segreto della sua straordinaria longevità, Lidia sorride, offrendo una ricetta di disarmante semplicità: “L’amore per la famiglia, il lavoro e i piccoli piaceri della vita, vissuti con semplicità e gratitudine”.