Si è celebrato a Verona il più antico gemellaggio di tutta Europa

Due Province, Verona e Magonza-Bingen, e trenta Comuni scaligeri e tedeschi, hanno festeggiato questa mattina, sabato 5 ottobre nella Loggia di Fra’ Giocondo in città, il più antico gemellaggio d’Europa. Il primo patto di amicizia siglato tra i cittadini dei rispettivi territori risale infatti a 72 anni fa.

Ad accogliere gli ospiti, il presidente della Provincia di Verona Flavio Pasini, il prefetto Demetrio Martino, e numerosi sindaci e amministratori dei Comuni veronesi. Altrettanti quelli di Magonza-Bingen, nella delegazione guidata dal Vicepresidente della Provincia-Circondario (Landkreis) Steffen Wolf. Nella Loggia, dove erano presenti anche i rappresentanti dei comitati locali gemellaggi, gli interventi hanno sottolineato la longevità delle relazioni tra i due territori, aprendo nuove prospettive per il futuro.

“Nelle settimane di avvicinamento e preparazione di questa cerimonia, diverse persone mi hanno raccontato le loro esperienze passate fatte nei comuni di Magonza-Bingen grazie ai nostri gemellaggi – ha ricordato il Presidente Pasini -. Parole ed esperienze che provano quanto questi legami non siano semplicemente sulla carta, ma risultino profondamente radicati in tanti cittadini e cittadine. Province e Comuni ne sono stati fino ad oggi custodi e ritengo che, nel prossimo futuro, possano diventarne promotori anche in ambiti quali la formazione, la cultura, il commercio e le attività produttive”.

“Il legame risale all’anno 983”.

Il vicepresidente della Provincia di Magonza-Bingen, Steffen Wolf, ha invece sottolineato come “il legame che unisce Bingen a Verona risalga addirittura all’anno 983, quando durante la Dieta Imperiale svoltasi a Verona, l’Imperatore Ottone II volle ringraziare il suo Cancelliere concedendogli la Signoria sulla città di Bingen. La premessa di un legame che sarebbe poi iniziato nel secondo dopo guerra, grazie all’iniziativa del professore veronese Giovanni Dean e di Anton Trapp, l’allora presidente del Circondario di Bingen”.

La tre giorni di celebrazioni per il gemellaggio terminerà oggi: prima con la visita, nel pomeriggio, alla cantina Masi e poi con la cena di gala, questa sera, nella Tenuta Serego Alighieri.