Verona, 4 mila cittadini devono cambiare carta d’identità: quella cartacea non sarà più valida.

Addio definitivo alla carta d’identità cartacea: a Verona scatta il conto alla rovescia per 4 mila cittadini, cosa fare. Una data da segnare in rosso sul calendario: il 3 agosto 2026. Da quel giorno, la storica carta d’identità cartacea cesserà definitivamente di avere valore legale, trasformandosi in un semplice pezzo di carta privo di validità come documento di riconoscimento. La misura, che deriva direttamente dall’attuazione del Regolamento europeo n. 1157/2019, non ammette deroghe: anche se il documento riporta una data di scadenza successiva, la validità decadrà comunque ad agosto 2026.

Il caso Verona: 4.049 documenti da sostituire.

Nella città scaligera la questione riguarda una fetta non trascurabile della popolazione. Secondo i dati forniti dall’Assessorato ai Servizi demografici, sono ancora 4.049 i veronesi che circolano con il vecchio modello cartaceo.

“Al fine di garantire una transizione efficace e ordinata, ed evitare che le richieste si concentrino a ridosso del periodo estivo e primaverile, si raccomanda di prenotare per tempo la richiesta per ottenere la Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.)”, ha spiegato l’assessore Federico Benini. L’obiettivo è prevenire il sovraffollamento degli uffici e i disagi per i cittadini dell’ultimo minuto.

Come richiedere la nuova C.I.E.

Il Comune ricorda che non è necessario attendere la scadenza naturale del documento: la sostituzione con la versione elettronica può essere effettuata in qualsiasi momento. La procedura prevede la prenotazione di un appuntamento online attraverso il portale del Comune di Verona.

È bene tenere presente che la consegna non è immediata. Una volta effettuata la richiesta presso gli uffici, il documento viene spedito tramite raccomandata all’indirizzo del cittadino entro sei o sette giorni lavorativi.

Regole per i residenti all’estero.

Attenzione particolare è riservata ai cittadini iscritti all’Aire (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) del Comune di Verona: in questo caso, la procedura non passa per gli uffici comunali, ma gli interessati dovranno necessariamente rivolgersi al proprio Consolato di riferimento.