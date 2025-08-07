Vinext debutta in Borsa: l’azienda veronese raccoglie 1,9 milioni

Da San Martino Buon Albergo alla Borsa: Vinext raccoglie 1,9 milioni di euro nel suo debutto.

Da domani, venerdì 8 agosto, il nome di Vinext – azienda con sede a San Martino Buon Albergo – sarà ufficialmente presente nel listino Euronext Growth di Borsa Italiana. L’impresa, specializzata in biotecnologie e nella produzione di macchinari per il vino e la birra, ha chiuso con successo l’operazione di ingresso sul mercato azionario, raccogliendo 1,9 milioni di euro grazie alla vendita di quasi un milione di azioni ordinarie.

Il prezzo di ogni azione è stato fissato a due euro, e la società raggiunge così una capitalizzazione iniziale di circa 5,2 milioni. Quasi il 17% delle azioni sarà nelle mani del mercato. Secondo l’amministratore delegato Salvatore Vignola, l’interesse degli investitori è stato forte: la domanda ha superato di oltre il 30% l’offerta iniziale, con una partecipazione significativa di grandi investitori istituzionali.

Vinext ha chiuso il 2024 con un fatturato di circa 6 milioni di euro, in crescita del 20% rispetto all’anno precedente, e oggi conta 18 dipendenti. L’attività dell’azienda si concentra su tre settori principali. Il primo è l’enologia, con la fornitura di lieviti, enzimi e soluzioni tecnologiche per la produzione del vino. Il secondo riguarda la progettazione di macchinari per le industrie del vino e della birra, con attenzione all’efficienza energetica. Infine, l’azienda lavora anche nel settore agricolo, puntando su soluzioni per ridurre il consumo d’acqua nelle coltivazioni.

Tra i prodotti più innovativi, spicca PolyGreen, un polimero naturale e biodegradabile capace di assorbire l’acqua piovana o di irrigazione e di rilasciarla lentamente nel terreno. Questo sistema può ridurre fino al 50% l’acqua necessaria per irrigare i campi.