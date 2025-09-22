Inaugurata a Verona una nuova residenza di lusso tra le “rovine”

Nuovi appartamenti di lusso a due passi dall’Arena di Verona, con vista su antiche mura romane.

Verona, nuovi appartamenti di lusso a due passi dall’Arena: inaugurata Residenza Wega in un palazzo che unisce ospitalità contemporanea e storia millenaria. L’edificio è stato inaugurato nei giorni scorsi dal gruppo Velox.

La residenza si sviluppa su quattro piani e mette a disposizione sette appartamenti – tra monolocali, trilocali e un attico con terrazza – pensati per soggiorni di breve o medio periodo. La particolarità del complesso sta nella presenza di antiche mura romane restaurate, visibili in molte camere e negli spazi comuni, oltre a scavi archeologici con un antico pozzo, visitabili dagli ospiti al piano interrato.

La struttura offre anche una vista sull’Arena e sul viale pedonale e servizi aggiuntivi come il transfer da e per stazione e aeroporto. Con questa apertura, Velox amplia la sua offerta ricettiva in città, dove già gestisce il Wega Hotel e il Muraless Art Hotel di Castel d’Azzano.