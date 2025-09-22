Volo Verona-Bari in ritardo di oltre tre ore, caos in aeroporto

Volo Verona-Bari in ritardo, la rabbia dei passeggeri: “Avete diritto a un rimborso di 250 euro”.

Caos in aeroporto per il volo Verona-Bari in ritardo di oltre tre ore: passeggeri bloccati domenica 21 settembre. Il volo della compagnia Ryanair, in partenza da Verona alle 8.20, è decollato solo dopo ore di attesa, atterrando a destinazione alle 12.53.

Un disguido che ha lasciato i passeggeri in aeroporto per gran parte della mattinata, con conseguenti disagi per chi doveva raggiungere la Puglia per motivi di lavoro, salute o vacanza. Secondo quanto riportato, non ci sarebbero state circostanze eccezionali come maltempo o bird strike: “Nella giornata di ieri sulla tratta in questione vi era buon tempo“, fanno sapere da ItaliaRimborso.

La claim company, che si occupa di assistenza legale per i viaggiatori, ricorda che il Regolamento Europeo tutela i passeggeri in casi come questo: “Chi ha subito il ritardo ha diritto a 250 euro di compensazione pecuniaria”, spiegano. Una somma che può essere richiesta direttamente alla compagnia aerea oppure tramite realtà specializzate come ItaliaRimborso.it o anche con l’aiuto di un caf.

Il ritardo, secondo le prime informazioni, sarebbe “legato a problematiche interne alla compagnia e non a fattori esterni”.