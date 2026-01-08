Quinto, l’Aleardi riapre i battenti: un restyling da 250 mila euro

Scuola Aleardi di Quinto, completato l’adeguamento da 250 mila euro: gli alunni tornano in aula.

La scuola primaria Aleardi di Quinto ha ripreso le attività didattiche: completato l’adeguamento da 250 mila euro. Un intervento che chiude il periodo di “esilio” che aveva visto i bambini distribuiti in altre tre sedi della zona per permettere lo svolgimento di lavori di ristrutturazione.

L’intervento, iniziato a marzo 2025 e concluso puntualmente secondo il cronoprogramma, ha richiesto un investimento complessivo di oltre 250 mila euro. L’obiettivo primario è stato l’adeguamento dell’edificio alle più recenti norme antincendio, unito alla risoluzione delle croniche criticità legate all’impianto di riscaldamento.

Un intervento radicale per la sicurezza.

Il cantiere non si è limitato a una semplice manutenzione ordinaria. I lavori hanno trasformato la struttura interna dell’edificio.