Quinto, l’Aleardi riapre i battenti: un restyling da 250 mila euro

Scuola Aleardi di Quinto, completato l’adeguamento da 250 mila euro: gli alunni tornano in aula.
La scuola primaria Aleardi di Quinto ha ripreso le attività didattiche: completato l’adeguamento da 250 mila euro. Un intervento che chiude il periodo di “esilio” che aveva visto i bambini distribuiti in altre tre sedi della zona per permettere lo svolgimento di lavori di ristrutturazione.
L’intervento, iniziato a marzo 2025 e concluso puntualmente secondo il cronoprogramma, ha richiesto un investimento complessivo di oltre 250 mila euro. L’obiettivo primario è stato l’adeguamento dell’edificio alle più recenti norme antincendio, unito alla risoluzione delle croniche criticità legate all’impianto di riscaldamento.
Un intervento radicale per la sicurezza.
Il cantiere non si è limitato a una semplice manutenzione ordinaria. I lavori hanno trasformato la struttura interna dell’edificio.
- Protezione dal fuoco. Installati nuovi controsoffitti certificati, porte tagliafuoco (EI) e un sistema di evacuazione fumo e calore sulla sommità del vano scale.
- Impianti. Potenziata la rete idrica antincendio con nuovi naspi e idranti, e installata una nuova centrale termica più efficiente, in sostituzione del vecchio impianto ormai obsoleto.
- Emergenza. Rinnovato il sistema di luci di emergenza, le sirene di allarme e i maniglioni antipanico.