Traffico più scorrevole in Borgo Roma: ecco le novità

Verona, rivoluzione viabilità in Borgo Roma: al via i lavori che elimineranno il semaforo di via Forte Tomba.

Nuova viabilità a Verona: da domani, mercoledì 24 settembre, prenderanno il via i lavori per la riconfigurazione dell’incrocio in via Forte Tomba, all’altezza dell’uscita della Tangenziale Sud “Borgo Roma” in direzione centro città, per migliorare la fluidità del traffico. L’avvio degli interventi è previsto salvo condizioni meteo avverse.

Novità.

La principale novità riguarda i veicoli provenienti da Cà di David: non sarà più possibile immettersi direttamente in Tangenziale Sud verso Trento e Brescia. Il semaforo a nord del sottopasso autostradale di via Forte Tomba sarà infatti eliminato definitivamente e verrà posato uno spartitraffico a impedire la manovra.

Per raggiungere la tangenziale, gli automobilisti dovranno ora proseguire lungo via Forte Tomba in direzione Verona, effettuare un’inversione di marcia nella nuova rotatoria tra via Pasteur e via Golino e da lì tornare indietro per immettersi in tangenziale svoltando a destra.

Anche i flussi provenienti dalla rampa di uscita “Borgo Roma” diretti verso il centro città beneficeranno della rimozione del semaforo, migliorando l’scorrimento del traffico. Questi veicoli saranno canalizzati verso la rotonda di via Pasteur / via Golino, già in funzione.