Verona in Love 2026: il cuore della città torna a battere

Dal 14 al 16 febbraio la città celebra San Valentino e l’amore: il programma di Verona in Love.

Verona in Love 2026: la città si tinge di rosso in nome dell’amore per il weekend di San Valentino dal 14 al 16 febbraio. La capitale mondiale degli innamorati si prepara a celebrare l’edizione più attesa di Verona in Love, trasformando il suo centro storico in un palcoscenico a cielo aperto fatto di luci, musica e baci.

Il cuore dell’evento.

Per tre giorni, il “salotto buono” della città diventerà una “bolla” di romanticismo. Piazza dei Signori si conferma il fulcro della manifestazione, ospitando gli eventi principali che attireranno coppie da tutto il mondo. Ma la magia si diffonderà ovunque: dalla Loggia di Fra’ Giocondo, cornice ideale per talk, incontri culturali e spettacoli, alla Loggia Antica, fino alle vie pedonali che collegano l’imponenza dell’Arena alla leggendaria Casa di Giulietta.

Passeggiare per il centro sarà come camminare dentro una cartolina: le strade saranno addobbate a tema, con installazioni luminose e luminarie pensate per far risplendere ogni angolo, rendendo ogni scatto fotografico un ricordo indimenticabile.

Programma.

Verona in Love non è solo una festa per gli innamorati, ma una celebrazione dell’amore in ogni sua forma, aperta a famiglie e visitatori.

Artigianato e shopping: I mercatini dell’artigianato creativo offriranno pezzi unici dedicati al tema dell’amore, ideali per un regalo fuori dagli schemi.

I mercatini dell’artigianato creativo offriranno pezzi unici dedicati al tema dell’amore, ideali per un regalo fuori dagli schemi. Musica e Spettacolo: Concerti dal vivo animeranno le piazze, mentre la musica itinerante accompagnerà le passeggiate tra i monumenti. Non mancheranno performance artistiche e spettacoli teatrali ispirati alla letteratura romantica.

Concerti dal vivo animeranno le piazze, mentre la musica itinerante accompagnerà le passeggiate tra i monumenti. Non mancheranno performance artistiche e spettacoli teatrali ispirati alla letteratura romantica. Food & Wine: I ristoranti tipici del centro proporranno cene a lume di candela ed eventi enogastronomici per scoprire i sapori del territorio in una chiave intima e raffinata.

Sulle tracce di Romeo e Giulietta.

Per chi vuole immergersi totalmente nella storia, saranno disponibili visite guidate speciali nei luoghi simbolo del dramma shakespeariano, toccando musei e piazze cittadine per scoprire i segreti di un amore che sfida i secoli.