Verona è tra le 17 città da bollino rosso per il caldo killer

Verona è tra le 17 città da bollino rosso per questo incessante caldo killer.

Verona è tra le 17 città italiane a cui è stato assegnato il bollino rosso per l’ondata di calore previsto in questo weekend. Il Centro Funzionale della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo Stato di Allarme Climatico per Disagio Fisico a causa delle elevate temperature che stanno colpendo la regione.

Altra notte bollente quella trascorsa, con temperature minime che sono rimaste stazionarie tra i 22°C e i 26°C. Accompagnate da un aumento dell’umidità e una riduzione del vento rispetto al giorno precedente.

Le temperature minime più alte registrate nel nostro territorio.

Verona Centro: 27.1°C.

Verona Torricelle: 26.4°C.

Dossobuono: 26.2°C.

Previsioni.

Le temperature massime previste per oggi sono in leggero aumento rispetto a ieri e potrebbero raggiungere i 36-37°C. La giornata sarà molto simile a quelle precedenti, con una bassissima probabilità di pioggia. Un isolato rovescio o un debole temporale potrebbe verificarsi in alta montagna tra la sera e la notte, ma le probabilità sono quasi nulle in pianura.

L’Italia si prepara quindi a un altro weekend rovente. L’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute ha annunciato che oggi, venerdì 19 luglio, 17 delle 27 città monitorate sono in allerta rossa (allerta 3, il livello massimo). Oltre a Verona, le città interessate sono: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.