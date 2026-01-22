Volontari cercasi: al via le iscrizioni per il corso di clown-terapia a San Giovanni Lupatoto.

Il potere del naso rosso, torna l’Università del Sorriso: al via le iscrizioni per il corso di clown-terapia a San Giovanni Lupatoto. Trasformare la corsia di un ospedale o la stanza di una casa di riposo con il potere di un sorriso non è solo un atto di gentilezza, ma una vera e propria competenza che richiede preparazione. Con questo spirito riapre i battenti l’“Università del Sorriso”, il corso base per clown di corsia giunto alla sua nona edizione.

Promosso dall’associazione “Il Sorriso Arriva Subito Odv”, il progetto vede la sinergia strategica dei Comuni di San Giovanni Lupatoto, Bussolengo e Bovolone. L’obiettivo è ambizioso: formare nuovi volontari capaci di portare sollievo in contesti di fragilità, affiancando le cure tradizionali con l’approccio umano e ludico della clown-terapia.

Percorso scientifico e formativo.

Contrariamente a quanto si possa pensare, per diventare clown-dottori non serve essere medici, ma è necessario un percorso serio. Le lezioni si terranno a Casa Novarini (San Giovanni Lupatoto) ogni venerdì sera, dal 20 febbraio al 10 luglio.

Il valore del corso è garantito da un corpo docenti multidisciplinare composto da medici, psicologi e formatori specializzati. Per ottenere il diploma finale è richiesta la frequenza di almeno l’80% degli incontri, un impegno che riflette la delicatezza del ruolo che i volontari andranno a ricoprire.

Info e iscrizioni.

Il corso, rivolto a tutti i maggiorenni, alterna teoria ed esperienze dirette sul campo. Per venire incontro ai partecipanti in un periodo economicamente complesso, l’associazione ha previsto il pagamento della quota in due rate (la prima entro fine febbraio, la seconda entro fine aprile).

Per candidarsi o ricevere dettagli sui costi.