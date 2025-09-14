Il Festival della Bellezza torna al teatro Romano di Verona con gli ultimi otto appuntamenti dedicati alla “Meraviglia”.

Da oggi, domenica 14 settembre, fino al 27 settembre al teatro Romano di Verona torna il Festival della Bellezza, la rassegna che riunisce protagonisti di spicco della scena culturale e artistica italiana. Il filo conduttore di questa edizione è “La Meraviglia”, esplorata attraverso monologhi inediti, lectio magistralis e concerti.

Dopo aver attraversato l’Italia durante l’estate con oltre trenta appuntamenti ospitati in piazze storiche, ville monumentali e siti archeologici, il festival torna nel luogo dove tutto è iniziato, confermando Verona come centro nevralgico della manifestazione.

L’apertura è affidata ad Aldo Cazzullo, che debutta con “Il meraviglioso romanzo della Bibbia”. Domani, lunedì 15, sarà la volta di Arianna Porcelli Safonov con l’inedito “Minotauri contemporanei”, un monologo ironico e pungente sui “mostri moderni” che abitano i labirinti della società odierna.

Il programma proseguirà con grandi nomi: Massimo Recalcati, Umberto Galimberti, Paolo Rossi con Stand Up Classic, e due concerti, quello di Edoardo Bennato (Sono solo canzonette, mercoledì 24 settembre) e quello di Noemi (Nostalgia, venerdì 26 settembre). A chiudere la rassegna sarà Alessandro Bergonzoni, sabato 27 settembre.