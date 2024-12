Il regalo di Natale “speciale” di dieci pallavoliste veronesi

Dieci pallavoliste veronesi hanno dato il loro sangue come regalo di Natale.

Donare il sangue è stato il regalo speciale che dieci pallavoliste veronesi di Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Roveré, Velo e Grezzana hanno voluto fare ai malati bisognosi.

Insieme in campo, insieme al Centro trasfusionale di Borgo Trento: qui le ragazze della Terza divisione dell’US Corbiolo hanno fatto gli esami di idoneità per entrare nella famiglia dei donatori di Fidas Verona, che oggi sono più di 11mila. Quattro di loro scenderanno al Centro trasfusionale per l’aspirantato sabato prossimo.

Si tratta di 10 ragazze dai 18 ai 27 anni: Vittoria Cavazza, Nadia Girlanda, Cristina Pettinato, Giorgia Baltieri, Beatrice Pettinato, Vanessa Busato, Isabella Grossule, Sofia Signorini, Silvia Erbisti e Sara Corradi. Alcune di loro hanno fatto anche la tipizzazione per diventare donatrici di midollo (cellule staminali emopoietiche), consapevoli dell’importanza: un solo donatore su 100 mila, infatti, è compatibile con chi è in attesa di trapianto.

Le atlete sono state accompagnate dalla responsabile della squadra Milena Mezzi. «Ringraziamo le ragazze e la loro referente perché oggi sono terze nel campionato, ma prime nel campionato della solidarietà: il loro esempio vale più di mille parole», sottolineano Claudio Zanini, coordinatore della zona Nord di Fidas Verona, Silvia Campedelli, presidente della sezione di Stallavena, ed Erika Mainenti, presidente della sezione di Bosco Chiesanuova.

«È un piccolo-grande atto di generosità quello compiuto da queste ragazze: proprio in questi giorni di festa ci ricordano che la salute è il regalo più prezioso e che donarsi agli altri ha un valore inestimabile»,aggiunge Chiara Donadelli, presidente di Fidas Verona.

Donare è facile: basta essere in buona salute, pesare almeno 50 kg e avere dai 18 ai 65 anni. La donazione si prenota telefonando al numero verde gratuito 800.310.611 (solo da fisso), allo 0442.622867, al 339.3607451 (cellulare per telefonate/sms) o scrivendo una mail.