Cosa c’era sulle “tavole” nella preistoria: al Museo si parla di cibo e vino antichi

Come mangiavano e bevevano nella preistoria: per saperlo si va al Museo di Verona.

Giovedì 27 febbraio alle 16:30, nella sala conferenze “Sandro Ruffo” del Museo di Storia Naturale di Verona, un incontro dedicato al cibo e al vino nella preistoria.

L’evento sarà l’occasione per presentare il libro “Food and wine in ancient Verona II – mangiare e bere nella preistoria e protostoria”, curato da Mara Migliavacca, docente di Preistoria e Protostoria all’Università di Verona.

Alla conferenza parteciperanno anche Francesca Rossi, direttrice dei Musei Civici di Verona, e Paolo De Paolis, direttore del Dipartimento Culture e Civiltà dell’Università di Verona.