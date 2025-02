Chi è il nuovo chef alla guida di un ristorante stellato sul Garda

Ai fornelli di un ristorante stellato sul Garda, c’è un nuovo chef: ecco chi è.

Un nuovo talento della cucina italiana arriva sul Lago di Garda: a partire da aprile, lo Chef Andrea De Lillo sarà il nuovo volto del ristorante Nin di Brenzone, insignito di una Stella Michelin.

Classe 1998 e originario di Torbole, De Lillo ha già lavorato in alcune delle migliori cucine del mondo. Si è formato in ristoranti di alto livello come l’Osteria Francescana* di Massimo Bottura, il Relæ* di Christian Puglisi a Copenaghen e il celebre Central di Virgilio Martínez in Perù. Qui ha perfezionato tecniche innovative e ha approfondito l’importanza della sostenibilità in cucina.

Con uno stile che unisce tradizione e innovazione, lo Chef punta a valorizzare i prodotti locali, con un’attenzione speciale al pesce di lago e agli ingredienti stagionali. “Voglio raccontare il territorio attraverso i miei piatti, valorizzando ingredienti locali e lavorando con piccoli produttori e pescatori del Garda”, ha detto il giovane Chef.