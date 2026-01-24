Neve sulle montagne veronesi, la Lessinia torna a imbiancarsi

Torna la neve in Lessinia e sulle montagne veronesi.

La perturbazione che ha portato nuvole e pioggia in pianura sta regalando qualche fiocco di neve alla Lessinia e alle montagne veronesi. Dal pomeriggio di ieri, venerdì 23, sta infatti nevicando dai 900-1000 metri di quota in su. Rifugio Primaneve sul monte Tomba fa sapere che la notte ha portato dai 15 ai 30 centimetri di neve soffice. Sulle strade sono in azione gli spazzaneve.

Le previsioni danno tempo perturbato, con possibili nevicate, per tutto il weekend, e una nuova perturbazione è attesa anche per la prossima settimana. Quanto basta per riportare ancora un po’ di neve sulle montagne veronesi e sulla Lessinia. Questa mattina, sabato 24, le piste da fondo del Centro alta Lessinia sono ancora chiuse, il manto nevoso è di circa 10-15 centimetri.