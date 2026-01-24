Previsioni meteo a Verona per il weekend: pioggia e nuvole, temperature in aumento. Nuova perturbazione in arrivo.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

A inizio settimana una depressione molto potente ha interessato il centro sud Italia con fenomeni devastanti e dannosi. Questa situazione esasperata si è venuta a creare per lo scontro molto marcato tra l’aria fredda proveniente dal nord est dell’Europa, e aria molto più mite di estrazione afro-mediterranea. Lo scontro tra queste due masse d’aria molto diverse, ha originato questa intensa depressione. Il nord invece è rimasto ai margini, registrando soltanto delle nubi di passaggio e un po’ di bora lunedì mattina.

Previsioni.

L’avvicinamento di una nuova depressione proveniente dalla Francia porterà a un peggioramento anche sulla nostra regione, quindi ci si attendono piogge per lo più deboli durante la notte su sabato con quota neve sul Veneto attorno ai 600 o 700 metri, più bassa invece al nord ovest, dove occasionalmente la neve si potrebbe vedere anche a quote pianeggianti. Si attende una probabile pausa nei fenomeni nelle ore centrali, per poi avere una ripresa verso sera. Temperature in aumento nei valori minimi e di alcuni gradi sopra lo 0, massime invece stazionarie, venti moderati in prevalenza occidentali.

Per domenica ancora pioggia residua al mattino, in seguito si avranno delle schiarite in un contesto di tempo però ancora non del tutto stabile, temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi, che potrebbero raggiungere anche i 10°, venti moderati nord orientali al mattino, in rotazione da occidente in serata.

Tendenza.

Per l’inizio della settimana il tempo non migliorerà, nel senso che avremo poco spazio per il sole in un contesto generalmente nuvoloso, temperature attorno ai valori medi o leggermente sopra. Infine, se confermato, da martedì sera si dovrebbe avere un nuovo peggioramento con venti in rinforzo da nord est e arrivo di altre precipitazioni.

Nell’immagine la pressione in quota e al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by meteociel.fr)