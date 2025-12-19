Turismo, Verona protagonista delle ricerche voli per Capodanno: la classifica secondo Jetcost.

Trend vacanze per Capodanno e per il 2026: secondo la classifica di Jetcost, in Italia, Verona è una meta ambita, ma Venezia la batte. L’Italia si conferma una calamita per il turismo internazionale in vista del passaggio al nuovo anno, posizionandosi come il secondo Paese più ricercato dagli europei per dare il benvenuto al 2026.

Secondo i dati raccolti dal motore di ricerca Jetcost.it, che ha analizzato le prenotazioni e le ricerche reali per il periodo tra il 26 dicembre 2025 e il 4 gennaio 2026, l’interesse verso il Bel Paese è cresciuto del 10% rispetto allo scorso anno. In questo scenario di grande vivacità per il settore dei viaggi, Verona si ritaglia un ruolo di assoluto rilievo, consolidando la propria immagine di destinazione d’eccellenza capace di competere con le grandi capitali d’arte nazionali.

Verona, la preferita dei Nord europei.

La città scaligera brilla in particolare nelle preferenze dei viaggiatori provenienti dal Nord Europa. Per i turisti tedeschi, infatti, Verona è ufficialmente tra le dieci mete italiane più ambite per festeggiare il Capodanno, occupando la decima posizione in una classifica guidata da Roma e Milano. Questo forte legame con il mercato teutonico non è un caso isolato: anche i viaggiatori provenienti dai Paesi Bassi e dal Portogallo hanno inserito la città dell’Arena al decimo posto delle proprie ricerche, mentre per gli spagnoli Verona sfiora la “top ten” attestandosi all’undicesimo gradino. Anche dalla Francia arriva un segnale positivo, con la città posizionata al quindicesimo posto tra le destinazioni italiane più desiderate.

Veneto trainato da Venezia.

Il fascino del Veneto è trainato dalla forza attrattiva di Venezia, che resta sul podio per quasi tutti i mercati europei, ma Verona riesce a intercettare una fetta importante di visitatori attratti non solo dal patrimonio monumentale, ma anche dalle numerose iniziative culturali e mostre organizzate per le festività.

A favorire questa tendenza è anche il clima italiano, considerato meno rigido rispetto ad altre latitudini, unito a una gastronomia d’eccellenza e a un’offerta alberghiera che gli utenti di Jetcost percepiscono come più conveniente rispetto alla media di altri Paesi concorrenti come Francia o Regno Unito.

Gli italiani preferiscono l’oltre confine.

Se da un lato l’Europa sceglie la città di Giulietta, i viaggiatori italiani mostrano invece una spiccata curiosità verso l’estero. Nelle ricerche effettuate dai nostri connazionali per l’inizio del 2026, ai primi posti si trovano le grandi metropoli europee come Parigi, Londra e Vienna, seguite dal fascino intramontabile di New York e Istanbul.