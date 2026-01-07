L’Hellas Verona al Maradona spaventa il Napoli, va avanti di due gol, viene raggiunto, resiste e sfiora addirittura il colpo grosso.

L’Hellas Verona al Maradona di Napoli, mission impossible per i gialloblù di mister Zanetti. Però tanto vale provarci, anche contro i campioni d’Italia.

Si comincia sotto un vero e proprio diluvio. Al 7′ è di Elmas il primo tiro, para Montipò. Ma il Verona passa al 16′: cross basso dalla destra di Niasse, e zampata vincente di tacco, da due passi, di Frese, che lascia di sasso Milinkovic Savic. Gran gol. E come se non bastasse, al 23′ arriva il rigore per i gialloblù: fallo di mano in area di Buongiorno, sul dischetto ci va Orban che non sbaglia contro un pararigori come il portierone del Napoli. Incredibile, 2 a 0 per l’Hellas.

Gli uomini di Conte hanno un’occasionissima al 41′ con McTominay, ma il suo tiro è respinto da un difensore gialloblù. E si va al riposo sullo 0 a 2.

La ripresa.

Ripresa. Per il Verona comincia male: al 54′ corner per i padroni di casa, uscita scellerata di Montipò e testa vincente di McTominay. L’impressione è che la gara sia girata. Il Napoli insiste a testa bassa. E al 72′ passa con Hojlund: ma il Var svela un tocco di mano dell’attaccante azzurro, niente di fatto. Al 77′ ci risiamo: palla in mezzo per McTominay che mette dentro, ma gol annullato per fuorigioco. Non si sa come, ma il Verona a un quarto d’ora dalla fine è ancora avanti.

Ma dura poco. Il gol buono per il pareggio del Napoli arriva all’82’ con Di Lorenzo che mette in rete un cross di Marianucci. Stavolta è davvero 2 a 2. Ed è ancora lunga. Si arriva al minuto 90 sul 2 a 2. Sette minuti di recupero. Al 93′ Giovane tutto solo prova un pallonetto che sarebbe stato un capolavoro, ma esce di un soffio. Incredibile. Il Napoli insiste, l’Hellas si difende con i denti. E ce la fa: finisce 2 a 2. E il Verona torna a casa con un punto insperato all’inizio. Va bene così, anche se si era avanti 2 a 0.

TABELLINO.

NAPOLI-HELLAS VERONA 2-2

Reti: 16′ Frese, 28′ Orban, 54′ McTominay, 82′ Di Lorenzo

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez (dal 55′ Spinazzola); Elmas (dal 62′ Marianucci), Hojlund, Lang (dal 75′ Lucca)

A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Prisco, De Chiara

Allenatore: Antonio Conte

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric (dal 78′ Nelsson), Niasse (dall’86’ Serdar), Gagliardini, Bernede, Frese; Sarr (dal 64′ Giovane), Orban (dall’86’ Mosquera)

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Serdar, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Mosquera, Cham, Al-Musrati

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Matteo Marchetti (Sez. AIA di Ostia Lido)

Assistenti: Andrea Zingarelli (Sez. AIA di Siena), Federico Fontani (Sez. AIA di Siena)

NOTE. Ammoniti: 29′ Orban, 52′ Bradaric, 75′ Bella-Kotchap.