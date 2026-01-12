Casa di Ramia trasloca: via libera ai restauri nella sede storica

Lavori in corso alla Casa di Ramia: il Comune assegna la sede temporanea in via Domaschi.

Cantieri in via Mazza: le attività della Casa di Ramia si spostano per 18 mesi, il centro interculturale cambia sede. La Giunta ha varato un piano di interventi che riguarda da vicino il sociale e lo sport cittadino, con il trasferimento temporaneo della Casa di Ramia e la nuova classificazione del campo di calcetto di via Nievo.

Il Centro interculturale dedicato a donne e bambini si prepara a cambiare casa, seppur provvisoriamente. Dal 1° febbraio, la sede storica di via Nicola Mazza sarà oggetto di un profondo intervento di ristrutturazione. Per evitare l’interruzione dei servizi, l’Amministrazione ha deliberato il trasloco delle attività nell’immobile comunale di via Giobatta Domaschi 72. La struttura, attualmente inutilizzata, sarà riattivata con oneri a carico del Comune e ospiterà il Centro per un periodo massimo di 18 mesi, garantendo così la continuità operativa in attesa del rientro nella sede originaria.

Sul fronte sportivo, Palazzo Barbieri ha deciso di regolarizzare la gestione del comparto di via Ippolito Nievo. L’area di 4.600 metri quadrati, situata lungo la Cinta Magistrale e acquisita gratuitamente dal Demanio nel 2023, passa formalmente dalla Direzione Patrimonio alla Direzione Sport e Benessere.

La delibera non modifica l’attuale utilizzo del campo di calcetto: la Polisportiva Nievo ASD continuerà a gestire l’impianto in convenzione fino alla scadenza del contratto.