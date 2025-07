A Lavagno una gara di solidarietà per aiutare una famiglia che ha perso la propria casa a causa di un incendio in Romania.

A Lavagno è cominciata una vera e propria catena di solidarietà su GoFundMe per una famiglia che ha perso la propria abitazione, in Romania, a causa di un incendio. Proprio a Lavagno abita Katia Parauta, di origine rumena: risiede lì da sette anni. Alcuni suoi familiari hanno recentemente visto la propria casa avvolta dalle fiamme: “Ora non è rimasto nulla”.

“L’incendio – racconta – è partito a causa di un cortocircuito mentre erano fuori in terrazzo. Sono salvi per miracolo, ma sono rimasti in ciabatte e maglietta, senza documenti, senza soldi, senza vestiti, senza nulla. Stanno ancora pagando il mutuo per quella casa che adesso non esiste più. La loro situazione economica era già fragile prima di tutto questo. Ora – aggiunge Katia – è semplicemente insostenibile”.

“Sto offrendo io – continua – un tetto sicuro dove stare, almeno per i primi tempi. Ma serve tutto il resto: vestiti, cibo, beni essenziali, un po’ di respiro per affrontare questa prova immensa, ricostruire la casa”. In pochi giorni sono stati raccolti quasi cinquemila euro. La campagna è raggiungibile a QUESTO link.