“Il Giardino delle Bionde”: Nogara è pronta a fare ballare tutti per l’antica sagra del Carmelo.

A Nogara, nel parco di Villa Raimondi, dal 18 al 22 luglio torna “Il Giardino delle Bionde”, la festa che ogni anno colora l’antica sagra del Carmelo.

Il programma musicale sarà un viaggio tra epoche e leggende: si parte venerdì 18 con l’energia rock degli Iguastafestival, seguiti dalla consolle di dj Mariotto, per proseguire sabato con Miki & The Bakers, e il format dance “El Feston de Nogara” firmato Verona Deep Pearà, pronto a far ballare fino a notte fonda.

Domenica sarà dedicata ai nostalgici dei Pooh con la tribute band Goodbye, mentre lunedì i fan dei Nomadi potranno cantare in coro con Ma Noi No. Gran finale martedì con la Diapason Band, omaggio a Vasco Rossi, prima di alzare lo sguardo al cielo per lo spettacolo pirotecnico che chiuderà in bellezza questa parentesi di festa.

Tra un concerto e una birra artigianale, i più piccoli troveranno giostre e bancherelle di dolciumi lungo via Sterzi, mentre i grandi potranno concedersi un brindisi in più e un ballo improvvisato sul prato.