Teodorico Summer Fest, a Castel San Pietro il Ferragosto culturale di Verona.

Verona festeggia il Ferragosto, con tre serate di musica, cinema e teatro sulla Terrazza di Castel San Pietro: è il Teodorico Summer Fest. In programma dal 13 al 15 agosto, e alla sua quarta edizione, è un evento gratuito ideato dal Teatro Scientifico/Teatro Laboratorio con la direzione artistica di Isabella Caserta e realizzato secondo i principi della sostenibilità ambientale.

Quest’anno il filo conduttore è il legame tra cinema e musica: ogni serata inizierà con un concerto, per poi proseguire con proiezioni cinematografiche presentate dal regista Luca Caserta. In programma anche uno spettacolo teatrale per famiglie, pensato per i bambini che restano in città a Ferragosto.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Verona e con il supporto di Fondazione Cariverona, che ha messo a disposizione la terrazza panoramica.

“Durante il periodo di Ferragosto – ha dichiarato l’assessora alla Cultura Marta Ugolini – sarà possibile partecipare a un’attività culturale che spazia dal reggae alla musica lirica, con film, concerti e spettacoli teatrali per tutti, ad accesso gratuito”.

Programma.

Mercoledì 13 agosto.

Ore 20.30 – Concerto di inaugurazione Jessita Mc Kinney e Band.

Ore 21.30 – Bob Marley: One Love (2024), regia Reinaldo Marcus Green – 1h 47m.

Giovedì 14 agosto.

Ore 18.00 – Cuor di Smeraldo, spettacolo teatrale per bambini e famiglie, di e con Isabella Caserta e Valerio Mauro.

Ore 20.30 – Concerto Letizia Micheli e Band.

Ore 21.30 – Tár (2022), regia Todd Field – 2h 38m.

A seguire – Farinelli – Voce Regina (1994), regia Gérard Corbiau – 1h 55m.

Venerdì 15 agosto.

Ore 20.30 – Concerto Sara Pieressa e Band.

Ore 21.30 – A Star Is Born (2018), regia Bradley Cooper – 2h 15m.

Come arrivare.

La terrazza è raggiungibile con la funicolare o dalla la scala panoramica accanto al Teatro Romano. Le persone con disabilità potranno accedere in auto.