Abbandoni estivi, farmacie di Verona in prima linea: parte la campagna contro la crudeltà sugli animali.

Le farmacie di Verona diventano sentinelle contro gli abbandoni estivi degli animali: arriva per la prima volta in Italia, la Campagna Nazionale 2025 dell’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA). Un messaggio che arriva sui banconi delle farmacie, grazie a un progetto pilota realizzato in collaborazione con Federfarma Verona.

L’obiettivo è frenare la piaga degli abbandoni di cani, gatti e animali esotici, che ogni estate si ripresenta puntuale con l’aumento delle partenze per le vacanze. Da questo weekend – in concomitanza con le giornate nazionali ENPA del 5 e 6 luglio – e per tutta la stagione estiva, nelle farmacie aderenti saranno esposte locandine con lo slogan: “Non buttarlo via. Non è un rifiuto”.

Decalogo.

Accanto al messaggio visivo, i cittadini troveranno un decalogo con le regole fondamentali su cosa fare se si incontra un animale abbandonato o se si assiste a un maltrattamento. Informazioni pratiche, ma spesso ignorate, che possono fare la differenza tra la vita e la morte per tanti animali lasciati ai bordi di una strada o smarriti nelle campagne.

Numeri allarmanti.

Solo nel 2024, la sezione veronese dell’ENPA ha accolto quasi 400 animali in difficoltà. Nei primi sei mesi del 2025 i casi sono già circa 200. Numeri allarmanti, che spiegano perché sia necessario portare la lotta all’inciviltà in luoghi di passaggio quotidiano come le farmacie, presidio di salute non solo per le persone, ma anche per i loro amici a quattro zampe.

Open day.

In parallelo alla campagna di informazione, sabato 5 luglio dalle 14 alle 18 il Rifugio ENPA di via Barsanti 19/B, a Verona, aprirà le porte ai cittadini per un open day. Sarà un’occasione per conoscere gli animali ospitati, ascoltare le storie dei volontari e – perché no – valutare un’adozione responsabile. L’iniziativa si chiuderà con un aperitivo vegano, simbolo di una sensibilità che parte dal rispetto di tutte le forme di vita. Un animale non è un oggetto, ma un membro della famiglia.