Bussolengo, sette serate a teatro con Goldoni e Pirandello

Il Teatro di Santa Maria Maggiore riapre i battenti: fino a marzo “Bussolengo a Teatro” propone commedie e concerti.
Dal 24 ottobre 2025 al 6 marzo 2026 torna “Bussolengo a Teatro”, la rassegna che per il terzo anno animerà il Teatro di Santa Maria Maggiore. E lo farà con un calendario di sette appuntamenti per tutte le età.
L’ottava edizione, curata da Ippogrifo Produzioni in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, promette un mix di generi, spaziando dalla commedia goldoniana al teatro civile, fino agli omaggi al grande Pirandello e agli spettacoli per famiglie.
Dal Goldoni all’omaggio alle donne: il cartellone.
Il sipario si alzerà venerdì 24 ottobre con la commedia dell’arte di Carlo Goldoni, “La vedova scaltra”, portata in scena dal Teatro dei Pazzi. La rassegna proseguirà con un focus sull’attualità e l’impegno civile.
- Venerdì 21 novembre: L’emozionante concerto del MovieTrio dedicato alla “Giornata contro la violenza sulle donne”.
- Venerdì 5 dicembre: L’opera pirandelliana “Come tu mi vuoi” della Nuova Compagnia Teatrale.
Non mancheranno gli appuntamenti pensati per la famiglia: sabato 20 dicembre sarà la volta di “Yule e la magia del Natale” di Kosmocomico Teatro, perfetto per i più piccoli in attesa delle feste.
Cabaret e commedia nazionale.
Dopo la pausa natalizia, la rassegna riparte venerdì 16 gennaio con un successo nazionale: la commedia brillante “L’anno sabbatico” del Teatro degli Incamminati, con gli apprezzati Monica Faggiani, Flavia Marchionni e Arturo di Tullio. Seguirà sabato 1 febbraio la commedia comica “Un mistero di troppo” della Nuova Compagnia Teatrale.
La chiusura è fissata per l’8 marzo, mese dedicato al femminile: venerdì 6 marzo andrà in scena “Anita”, un omaggio scanzonato a tutte le donne diretto dalla cabarettista di Colorado, Rita Pelusio, e interpretato da Anna Marcato.