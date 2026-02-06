Colonscopie meno dolorose e Ai contro i polipi: la rivoluzione dell’Endoscopia a Villafranca e Bussolengo.

Intelligenza Artificiale e schermi 4K: l’Endoscopia di Villafranca e Bussolengo entra nel futuro e fa un balzo tecnologico in avanti. Nuovi macchinari di ultima generazione e medici specialisti in arrivo: il reparto diretto da Lorenzo Lomonaco punta su diagnosi più veloci e meno dolorose.

Il reparto di Endoscopia del polo ospedaliero di Villafranca-Bussolengo è stato infatti potenziato con strumentazioni all’avanguardia che promettono esami più precisi per i medici e molto più confortevoli per i pazienti.

L’Ai in corsia contro i tumori.

La vera novità è l’ingresso dell’Intelligenza Artificiale in sala operatoria. Grazie a nuovi processori ad alta definizione, l’Ai aiuta i medici a individuare con estrema rapidità e precisione i polipi colici durante le colonscopie. Il tutto viene visualizzato su monitor 4K, che garantiscono immagini di altissima qualità per riconoscere e trattare lesioni gastriche e intestinali.

Addio al dolore e ai gonfiori.

C’è una buona notizia anche per chi teme il fastidio degli esami endoscopici. A breve inizierà l’uso della tecnologia a CO2 per l’insufflazione (al posto della normale aria). Questo cambiamento permetterà al paziente di sentire meno dolore, avere meno gonfiore post-esame e ridurre i tempi di recupero.

Squadra completa: arrivano i rinforzi.

Non è solo una questione di macchine. Dallo scorso dicembre, l’equipe medica diretta da Lomonaco si è arricchita di due nuovi medici specialisti gastroenterologi. Inoltre, il reparto è diventato sede di formazione per i futuri medici universitari, garantendo una presenza costante di personale qualificato durante tutto l’anno.

I numeri di un’eccellenza.

L’investimento è massiccio: oltre 3,6 milioni di euro per un noleggio tecnologico di 7 anni. Un impegno giustificato dai numeri importanti del reparto, che nel 2025 ha superato i 5 mila esami complessivi. “L’uso della tecnologia e del nuovo personale permette di guardare al futuro con ottimismo, con l’obiettivo di aumentare le prestazioni e ridurre i tempi di attesa”, ha commentato Lomonaco.