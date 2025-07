Verona, addestramento speciale in Adige per l’elisoccorso: simulato il salvataggio in acqua. Le FOTO.

Verona, simulato il salvataggio in Adige: da oggi l’elisoccorso del Suem 118 di Verona è impegnato in un addestramento sul fiume, per preparare piloti, tecnici e sanitari a operazioni di salvataggio in ambienti fluviali.

Per due giorni il personale si eserciterà a recuperare persone in difficoltà in caso di cadute o di improvvise piene. Le prove coinvolgono tutte le componenti del servizio: i piloti e i tecnici di volo di Avincis, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) e il team medico e infermieristico del Suem 118.

Le simulazioni prevedono di calare un tecnico del Cnsas dall’elicottero con il verricello fino a raggiungere la persona in acqua, metterla in sicurezza con un’imbragatura speciale e trasferirla a riva per l’assistenza medica.

“Essere pronti anche per i salvataggi fluviali è un tassello importante per garantire la massima sicurezza ai cittadini”, spiega Adriano Valerio, direttore del Suem 118 di Verona.