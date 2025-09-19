Verona, clinica San Francesco: chi è il chirurgo che con la chirurgia robotica ha sconfitto una malattia rara.

Alla clinica San Francesco di Verona il chirurgo ortopedico Carlo Dell’Oca ha eseguito un’intervento unico al mondo: l’impianto di una protesi con chirurgia robotica su una donna affetta da osteopetrosi. Si tratta di una rarissima malattia genetica che rende le ossa durissime ma al tempo stesso fragilissime.

La paziente, 49 anni, veronese, conviveva da anni con dolori cronici e gravi limitazioni nei movimenti. Per lei l’intervento rappresentava l’unica possibilità di recuperare una vita normale. Ma affrontare un’operazione in presenza di osteopetrosi è un’impresa quasi impossibile: a livello mondiale sono stati registrati appena sette casi simili.

L’utilizzo della chirurgia robotica ha permesso di garantire una precisione millimetrica, riducendo al minimo il rischio di fratture durante il posizionamento della protesi. Un approccio che si è rivelato decisivo.

Ora cammina.

A distanza di sei mesi dall’operazione, la paziente ha ripreso a camminare senza supporti ed è tornata a svolgere le sue attività quotidiane. Un risultato che non solo rappresenta una svolta nella sua vita, ma apre nuove prospettive nella gestione di patologie considerate finora quasi impossibili da trattare.