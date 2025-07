Verona, chiude “The Table”: addio al bistrot con un solo tavolo

La chef di “The Table” saluta Verona: chiude l’esperimento del ristorante con un solo tavolo.

A Verona chiude il bistrot The Table, quello con un solo tavolo, e l’esperimento finisce qui: la chef Micol Zorzella se ne va dopo 18 mesi. In una piccola corte di Verona, in vicolo Due Stelle, un’unica tavolata da dodici posti ha radunato curiosi, appassionati e romantici in cerca di un’esperienza fuori dal comune. Oggi quella tavola si svuota: il ristorante “Antica Amelia”, salito agli onori della cronaca dopo la vittoria a “4 Ristoranti”, abbassa le serrande.

L’idea era tanto semplice quanto rivoluzionaria: niente camerieri, niente sala affollata. Solo una tavola da condividere con perfetti sconosciuti, un menu fisso cucinato e servito dalla chef stessa. A dividere i piatti, spesso anche le storie. Si chiamava “The Table”, ed era nato per sfidare la solitudine e la frenesia dei pranzi a tappe forzate.

Quattro proposte di menu a prezzo fisso, dal mercoledì al sabato, con la cucina a vista a fare da palcoscenico. In un anno e mezzo ha raccolto consensi, commenti, qualche perplessità, ma anche la curiosità di chi voleva provare qualcosa di diverso.

Sui social Micol cita Cremonini: “Buon viaggio, che sia un’andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre o un secondo. L’incanto sarà godersi un po’ la strada, comunque vada”.

Micol Zorzella quindi sceglie di voltare pagina. L’ultima cena sarà servita a luglio, poi quella tavola resterà vuota.