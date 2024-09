Chef Perbellini ai fornelli per “Golose Identità”: il menu della serata

Chef stellati, tra i quali Giancarlo Perbellini, cucineranno per l’iniziativa benefica di “Golose identità”: ecco il menu della serata.

Giovedì 12 settembre a Milano presso il ristorante di Identità Golose è in programma la terza edizione di ‘Golose Identità’, cena di raccolta fondi a favore di Fondazione Cotarella, in particolare a sostegno del punto d’ascolto di Fondazione ad Orvieto. La cena sarà ‘firmata’ da un gruppo di chef stellati, tra i quali Giancarlo Perbellini, chef patron del ristorante due stelle Michelin ‘Casa Perbellini 12 Apostoli’ di Verona. Insieme a Perbellini ad animare la serata ci saranno Ada Stifani del ristorante Ada a Perugia; Davide Boglioli, executive chef di Enrico Bartolini al Mudec di Milano; Enrico e Roberto Cerea con Simone Finazzi, Da Vittorio a Brusaporto. Il menu sarà di quattro portate più un’entrée con abbinamento vini della famiglia Cotarella.

La Fondazione.

Fondazione Cotarella, da anni, promuove e sostiene stili di vita, abitudini, studi e cure improntate a un’alimentazione sana ed equilibrata e in sintonia con la natura, occupandosi di iniziative che si concretizzano grazie anche all’impegno dei promotori e alla fiducia dei sostenitori. Molte le attività che nascono dall’entusiasmo e impegno della Fondazione: incontri, convegni e corsi di approfondimento sul tema dell’educazione alimentare, attività di produzione e creazione di piatti e ricette idonee a esaltare le qualità delle materie prime e le implicazioni di un uso più o meno corretto del cibo e di tutte le modalità di preparazione, sostegno dell’ambiente, attività culturali e artistiche, agricoltura sociale e ricerca scientifica.



“Il cibo è vita, condivisione, familiarità. Cucinare significa raccontare qualcosa e condividerlo con gli altri. Un’alimentazione sana e corretta è fondamentale, così come il giusto rispetto della stagionalità e degli ingredienti del territorio – ha dichiarato Giancarlo Perbellini -. Tutti valori che Fondazione Cotarella esalta nel suo impegno e nelle sue attività ed è per questo che ho accettato con entusiasmo di cucinare per Golose Identità e dare il mio contributo a questo evento”.

Il menu per l’occasione.

Lo chef patron di Casa Perbellini 12 Apostoli, per la serata “Golose Identità”, preparerà sella di vitello rosa, crema al Marsala, acciughe, bagnetto verde e glassa di peperoni. Il menu della serata prevede inoltre: quaglia, ricci e alchechengi cucinato da Ada Stifani, risotto al ginepro, limone, amarene e uova di trota di Davide Boglioli e brownies al cioccolato con cremoso al cioccolato fondente a cura di Enrico e Roberto Cerea insieme a Simone Finazzi.