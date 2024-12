Capodanno nei quartieri di Verona fa il tris, 11 le feste in programma: ecco dove

Terza edizione per il Capodanno nei quartieri di Verona: sono 11 le feste in programma, 856 in totale i posti disponibili.

Il Capodanno nei quartieri di Verona si conferma un format vincente. La terza edizione dell’iniziativa voluta dall’amministrazione per consentire ai veronesi over 65 di trascorrere il 31 dicembre in compagnia, a due passi da casa e a un prezzo accessibile e alla portata di tutti, aumenta i posti a disposizione e le iniziative.

Undici gli eventi ad oggi in programma nei diversi quartieri cittadini per un totale di oltre 850 posti a disposizione grazie all’entusiasmo e all’impegno di numerose associazioni di volontariato, di due parrocchie e alla collaborazione delle Circoscrizioni.

Con un contributo di 20 euro i cittadini over 65 potranno scegliere tra cena completa a più portate o buffet, intrattenimento con musica, balli, giochi di società e proiezione di film, tra le principali attività che caratterizzano le diverse proposte.

Sono 856 i posti disponibili quest’anno.

Se la prima edizione del Capodanno nei Quartieri (nel 2022) ha visto la partecipazione di 9 associazioni per un totale di 670 posti a disposizione, lo scorso anno sono state 10 le realtà coinvolte per complessivi 700 posti circa e quest’anno sono 11 con oltre 850 posti disponibili sul territorio.

“Il grande successo riscontrato nelle precedenti edizioni dell’iniziativa – spiega l’assessora alle Politiche sociali e al Terzo Settore Luisa Ceni – dimostra che piace l’idea di festeggiare l’arrivo del nuovo anno vicino a casa, grazie ad eventi che creano aggregazione in un ambiente familiare, accogliente, e dove la gente si sente a proprio agio. Ringraziamo tutte le associazioni e i volontari, che sono i veri animatori delle feste e che anche quest’anno hanno aderito numerosi a questa iniziativa che si propone di alimentare il senso di comunità”.

“Capodanno nei quartieri di Verona, formula cambiata”.

“Una formula che è cambiata in positivo, portando l’iniziativa vicino a casa- afferma l’assessore al Decentramento Federico Benini ricordando i precedenti Capodanni esclusivamente in fiera-. Un valore aggiunto per il territorio e che permette la partecipazione anche di chi ha difficoltà negli spostamenti”. Presenti in conferenza stampa i presidenti delle Circoscrizioni 3^ Riccardo Olivieri, 7^ Carlo Pozzerle, 8^ Claudia Annechini e il consigliere della Circoscrizione 2^ Pietro Corcioni. I posti messi a disposizione su tutto il territorio comunale sono 856.

Gli eventi sono promossi dalle associazioni APS Equestre Horse Valley ASD, La Reciproca, Insieme nel tempo libero, Circolo Noi San Giuseppe all’Adige, Associazione Tamzarà Aps, Aps Nuova Lessinia, Circolo Acli Verona Sud Ovest APS, Gruppo Alpini Golosine, La Mongolfiera di San Michele e dalle Parrocchie Santa Croce e San Giuseppe in Santa Maria Assunta che stanno già raccogliendo le iscrizioni.

Programma e riferimenti delle Associazioni organizzatrici.