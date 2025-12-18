Ecco come cambia la viabilità a Verona per l’Adigeo Christmas Run: restrizioni per 3 giorni.

Un’onda di Babbi Natale invade Verona: domenica 21 dicembre torna l’Adigeo Verona Christmas Run Marathon, e cambia la viabilità. Si tratta della tradizionale corsa e camminata non competitiva che vedrà migliaia di partecipanti vestiti da Babbo Natale sfilare tra i monumenti più iconici del centro storico.

L’evento, organizzato da Gaac 2007 Veronamarathon Asd in collaborazione con il Comune di Verona, propone due varianti per adattarsi a ogni livello di preparazione: un percorso breve da 5 chilometri e uno più impegnativo da 10 chilometri.

Il percorso: storia e tradizione.

La partenza è in Corso Porta Nuova (angolo via dei Mutilati), sotto lo sguardo dei Portoni della Bra. Il serpentone rosso dei runner attraverserà Stradone Maffei e Stradone San Fermo, costeggiando l’Adige lungo Lungadige Rubele e Panvinio.

Dopo aver toccato Piazza dei Signori e Piazza delle Erbe, i due percorsi si separano.

I 5 km rientreranno verso il traguardo attraversando il Ponte Scaligero di Castelvecchio.

I 10 km proseguiranno invece verso San Zeno, attraversando il Ponte del Risorgimento e percorrendo Lungadige Cangrande, prima di puntare verso via Roma per l’arrivo trionfale e il meritato ristoro natalizio.

Piano viabilità: occhio a divieti e chiusure.

Per garantire la sicurezza dei partecipanti, il Comune ha predisposto un piano di modifiche alla viabilità che comporterà diverse restrizioni tra il 20 e il 22 dicembre.

Divieti di sosta.

Corso Porta Nuova: Sosta vietata (con rimozione forzata) dalle ore 08:00 di sabato 20 alle ore 12:00 di lunedì 22 dicembre, nel tratto tra via Paglieri e piazza Bra.

Lungadige Cangrande: Divieto di sosta dalle 05:00 alle 14:00 di domenica 21 per l'allestimento dei ristori.

Limitazioni al traffico e Trasporti.

Domenica 21 dicembre, dalle ore 05:00 alle 14:00, sarà istituito il divieto di transito in Corso Porta Nuova (tra via dei Mutilati e piazza Bra), in piazza Bra e via degli Alpini. Durante il passaggio dei corridori, sarà vietato immettersi lungo tutto il percorso della gara.

Anche i servizi Taxi subiranno variazioni: la sosta sarà spostata in via Pallone (dalle 05:00 alle 10:00) e successivamente in Corso Porta Nuova, altezza civico 10 (dalle 10:00 alle 14:00).

La Polizia Locale e il personale dell’organizzazione presidieranno i varchi per gestire i flussi e garantire lo svolgimento in sicurezza.