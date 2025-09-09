San Bonifacio, 37enne arrestato dopo aver tentato di colpire un ciclista con una spranga e aver danneggiato alcune auto.

Tenta di colpire un ciclista con una spranga e danneggia le auto in sosta: nella tarda mattinata di ieri, 8 settembre, alle 11, un uomo di origine marocchina, noto alle forze dell’ordine e già gravato dal divieto di dimora nel comune di Verona, è stato arrestato dai carabinieri di San Bonifacio.

Il trentasettenne, che aveva già creato scompiglio presso l’ufficio postale, in evidente stato di alterazione psicofisica, impugnata una sbarra in ferro recuperata presso un cantiere, lunga circa un metro e 30 centimetri e acuminata ha prima minacciato e poi ha cercato di colpire, senza alcun motivo, un ignaro ciclista che fortunatamente è riuscito ad allontanarsi indenne e a segnalare l’accaduto al numero di emergenza 112, per poi indirizzare la sua ira verso alcune automobili in sosta lungo via Camporosolo, danneggiandole.

I militari intervenuti tempestivamente sul posto rintracciavano lo straniero in un bar, dove si era nascosto. L’uomo per guadagnare la fuga opponeva resistenza, inveendo contro di i carabinieri e tentando di colpirli con calci e pugni, per poi essere contenuto e arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

L’arrestato, che dovrà rispondere anche dei reati di minaccia aggravata e porto di armi o oggetti atti ad offendere, come da direttive della Procura scaligera, nella mattinata di oggi, è comparso dinanzi al Tribunale di Verona che ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare in carcere.