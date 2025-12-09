Blocco treni: Verona-Vicenza, stop serale per lavori

Linea Verona-Venezia nel caos per una notte: lavori sospendono i treni tra Porta Nuova e Vicenza.

Stop ai treni tra Verona e Vicenza: circolazione sospesa per lavori sull’Alta Velocità e disagi in vista per viaggiatori e pendolari in direzione Venezia. Trenitalia ha comunicato una sospensione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Vicenza che scatterà la sera di venerdì 12 dicembre 2025, prolungandosi fino alla mattina successiva.

L’interruzione è prevista dalle ore 20:10 del 12 dicembre alle ore 06 del 13 dicembre 2025 per consentire importanti lavori di potenziamento infrastrutturale sulla tratta, connessi alla realizzazione della nuova linea ad Alta Velocità/Alta Capacità (AV/AC) Verona – Vicenza, curati da Rete Ferroviaria Italiana (RFI).

Rischio rallentamenti e cancellazioni.

Treni Regionali.

Saranno parzialmente cancellati tra Vicenza e Verona Porta Nuova. Per garantire la continuità del servizio, Trenitalia Regionale ha predisposto un’offerta bus sostitutiva sulla medesima tratta. I tempi di percorrenza in bus saranno diversi (e più lunghi) rispetto all’orario ordinario, a causa delle variabili condizioni del traffico stradale. Inoltre, per alcuni collegamenti tra Venezia e Verona, sono previste variazioni di percorso con l’aumento dei tempi di viaggio e la cancellazione delle fermate di Vicenza, San Bonifacio e Verona Porta Vescovo, che saranno coperte dai bus.

Treni Frecciarossa.

Anche i treni Frecciarossa della direttrice Torino-Milano-Venezia-Udine-Trieste subiranno variazioni il 12 dicembre. Molti convogli saranno deviati, con la cancellazione delle fermate cruciali per il territorio veronese come Verona Porta Nuova, Peschiera del Garda e Desenzano, oltre a Brescia e Vicenza. In altri casi, sarà soppressa la sola fermata di Vicenza, ma l’incremento dei tempi di viaggio sarà la regola per quasi tutte le “Frecce”.

Mezzi sostitutivi: attenzione a bici e animali.

Sui bus sostitutivi è vietato il trasporto di biciclette e di altri mezzi di micromobilità elettrica. Non è ammesso il trasporto di animali, con l’unica eccezione dei cani d’assistenza.