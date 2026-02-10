Grave scontro all’alba tra più mezzi a Sant’Ambrogio di Valpolicella: un ferito grave.

Scontro all’alba all’altezza dell’incrocio tra via Napoleone e via Monte Baldo in Valpolicella: tre coinvolti, un ferito grave. È successo questa mattina 10 febbraio intorno alle 06:20, nel comune di Sant’Ambrogio. Lo scontro, di tipo fronto-laterale, ha visto coinvolti più veicoli.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 con tre mezzi: un’ambulanza infermierizzata, un’auto medica e un’ambulanza di soccorritori. Il bilancio è di tre persone coinvolte: una è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento a causa della gravità delle ferite riportate, mentre le altre due sono state classificate come codice verde e trasferite all’ospedale di Negrar.

Oltre al personale sanitario, sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e la polizia stradale per i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.