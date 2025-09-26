Inaugurato “Biologico 3” il nuovo edificio dell’università di Verona

Inaugurato il nuovo edificio “Biologico 3” all’Università di Verona: spazi flessibili e sostenibili per studenti.

Inaugurato un nuovo spazio per studenti e ricercatori arricchisce il Polo della Scienza e della Tecnologia dell’Università di Verona. È stato inaugurato “Biologico 3”, l’edificio che ospiterà aule, laboratori e aree di socialità, progettato da Politecna Europa insieme allo studio tedesco Arc2Lab.

Un progetto nato nel 2018.

I lavori sono partiti sette anni fa con un obiettivo: creare una struttura moderna, funzionale e accogliente, capace di integrare didattica, ricerca e vita universitaria. L’edificio si inserisce accanto agli altri Istituti Biologici e dialoga con il quartiere di Borgo Roma, dando continuità al campus.

Spazi flessibili e pensati per gli studenti.

Biologico 3 si sviluppa su quattro piani, per un totale di circa 4.500 metri quadrati e una capienza di 1.170 studenti. Le aule e i laboratori sono stati progettati per essere adattabili a diversi usi e configurazioni. Non mancano spazi dedicati alla socialità: aree di studio, zone di incontro e momenti di pausa, pensati per favorire collaborazione e senso di comunità.

Tecnologia e sostenibilità al centro.

Politecna ha seguito tutte le fasi del progetto, dalla progettazione alla direzione dei lavori, adottando un sistema di gestione digitale (BIM) che ha permesso di coordinare architettura, strutture e impianti, riducendo tempi e costi.

L’edificio è certificato NZEB (Nearly Zero Energy Building) e conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM): scelte mirate su materiali, involucro e impianti hanno l’obiettivo di ridurre consumi ed emissioni, migliorando allo stesso tempo comfort e accessibilità.