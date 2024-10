Morto a Verona a 23 anni, l’Università gli conferisce la laurea alla memoria.

Morto a Verona a 23 anni, l’Università gli conferisce la laurea alla memoria: è Leonardo Lorini, diventato dottore in Scienze Politiche all’ateneo di Padova. Fu tragica la sua scomparsa dello scorso aprile in un incidente motociclistico sulla circonvallazione Oriani. Leonardo aveva completato tutti gli esami del suo percorso triennale in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Diritti Umani. Mancava solo la discussione della tesi.

Ieri, giovedì 17 ottobre, oltre 150 ragazzi e ragazze sono partiti da Verona per commemorarlo, partecipando alla cerimonia in suo onore. Leonardo è ricordato come una persona piena di vita, con una grande passione per lo sport, i viaggi e il desiderio un futuro migliore. Dopo l’evento, il gruppo si è recato al cimitero di San Massimo a Verona per deporre una corona di fiori sulla sua tomba, in segno di affetto e rispetto.