È morto don Guido Todeschini, anima e fondatore di Telepace.

È morto all’età di 88 anni don Guido Todeschini, figura carismatica e fondatore dell’emittente cattolica Telepace, lasciando un vuoto profondo sia nella Chiesa veronese che nel mondo dei media religiosi. La sua vita, dedicata all’evangelizzazione e all’educazione, si è contraddistinta per una visione lungimirante e per l’abilità di cogliere i cambiamenti sociali, utilizzando i mezzi di comunicazione per diffondere i valori cristiani.

Don Guido, ordinato sacerdote il 2 luglio 1961, iniziò il suo ministero come insegnante al Seminario minore di San Massimo, e successivamente fu collaboratore nella parrocchia di San Giovanni Evangelista. Il suo impegno pastorale lo portò a lavorare a stretto contatto con i giovani, contribuendo alla loro crescita spirituale. Un uomo di profonda fede, ma anche di grande visione, si rese presto conto dell’importanza che i media avrebbero avuto nel mondo contemporaneo.

Nel 1980 fondò Radio TelePace: emittente radiotelevisiva nata per diffondere un messaggio di fede, speranza e pace, che ha rapidamente conquistato un ruolo centrale nel panorama dell’informazione cattolica. Grazie alla sua guida, Telepace è diventata una piattaforma autorevole per la trasmissione del messaggio evangelico, toccando il cuore di migliaia di persone e avvicinando le comunità attraverso il potere delle parole e delle immagini.

Don Todeschini non si limitava a portare la fede nelle case attraverso lo schermo. Era anche un pastore attento ai bisogni delle persone, e il suo cammino spirituale si intrecciò con storie complesse, come quella di Pietro Maso, di cui fu padre spirituale. Sempre in movimento, non solo nel cuore, ma anche fisicamente: accanto a Papa Giovanni Paolo II, viaggiò in oltre 140 paesi, testimoniando un impegno missionario senza confini. La sua eredità certamente continuerà a vivere attraverso l’emittente che ha fondato e le persone che ha ispirato lungo il suo percorso.

Il cordoglio di Fontana.

“Sono addolorato per la scomparsa di don Guido Todeschini, figura storica dell’informazione cattolica e fondatore del gruppo Radio TelePace, che con il suo impegno e la sua passione ha portato un messaggio di fede e speranza a tante persone. Siamo vicini alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità di Telepace, certi che il suo esempio continuerà a illuminare il cammino di molti”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.