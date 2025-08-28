Verona, modifiche alla viabilità per la manutenzione straordinaria di ponte San Francesco: si comincia il primo settembre.

Prenderà il via da lunedì 1 settembre un intervento straordinario di manutenzione dei giunti di dilatazione del Ponte San Francesco a Verona. La viabilità, assicurano da palazzo Barbieri, rimane comunque garantita.

Il provvedimento urgente si è reso necessario per la messa in sicurezza in tempi rapidi del passaggio ponte e per consentire la realizzazione dei lavori prima del riavvio delle scuole e al connesso aumento del traffico viario cittadino.

Dalla mattinata di lunedì 1 settembre, a partire dalle ore 10, e per tutta la durata dei lavori, fino a sabato 6 settembre alle 18, la viabilità sarà parzialmente ridotta, con il restringimento delle carreggiate. Mantenute accessibili due corsie di marcia, una per ciascun senso di circolazione. Il cronoprogramma degli interventi prevede l’esecuzione su due fasi: la prima con lavori sui giunti di dilatazione lato Nord. La seconda, su quelli lato Sud.